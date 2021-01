R. Lighthizer demande à Biden de maintenir les tarifs douaniers sur les produits chinois

Le représentant au Commerce pour l'administration Trump, Robert Lighthizer, appelle le futur président américain à maintenir les tarifs douaniers sur les produits chinois. Il invite également Joe Biden à réduire le pouvoir de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et rendre l'établissement des entreprises américaines à l'étranger plus difficile, confie-il dans une dernière interview accordée au quotidien économique The Wall Street Journal.

Par Belga