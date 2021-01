Coronavirus - La production automobile mondiale ralentie par une pénurie de puces

Les fabricants d'électronique ont la préférence des producteurs de puces car leurs commandes sont plus importantes que celles des constructeurs automobiles. Le marché des smartphones représente, par exemple, à lui seul plus d'un milliard d'appareils par an, tandis que celui de l'automobile équivaut à une production annuelle de moins de 100 millions de voitures.

En outre, le secteur automobile a des marges plus faibles et les constructeurs ne sont dès lors pas disposés à payer plus cher pour les puces car ils ne veulent pas compromettre leur rentabilité.