Axel Witsel a été opéré par le Docteur De Clercq: «J’espère revenir plus fort»

Axel Witsel s’est sérieusement blessé samedi à Leipzig avec son club du Borussia Dortmund. Le Diable rouge s’est déchiré le tendon d’Achille gauche. Il sera absent des pelouses plusieurs mois. Sa participation au prochain Euro (11 juin-11 juillet) avec la Belgique est compromise mais pas impossible.

Moins de 24 heures après le verdict fatidique officialisé par le Borussia, Witsel a déjà été opéré par le Docteur De Clercq. Le Diable rouge se trouve actuellement au repos forcé.

« Merci à tous pour vos messages de soutien », a publié Axel Witsel sur Twitter. « Aujourd’hui, l’opération s’est bien passée. Je vais à présent travailler dur jour après jour et j’espère revenir encore plus fort. Avec le support de mes amis et de ma famille, je serai de retour ».