Réouverture des auto-écoles: priorité pour les rendez-vous annulés

« La prise de rendez-vous peut uniquement être effectuée en ligne via le site internet d’Autosécurité », a précisé le groupe. Pour les candidats qui n’avaient pas vu leur rendez-vous annulé par la fermeture imposée, il ne sera pas encore possible d’en planifier un pour l’examen pratique B, a précisé Autosécurité.

« Pour les autres catégories (AM, A, BE, C et D), la (re)prise de rendez-vous s’effectue via notre Call Center au 087/57.20.30. Les examens et la prise de rendez-vous pour la catégorie G (véhicules agricoles) ne sont pas possibles pour l’instant », a encore souligné le groupe.