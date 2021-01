Anderlecht: une option d’achat pour Ashimeru, un attaquant toujours espéré

Le dégraissage continue, à Anderlecht. Après le prêt de Kiese-Thelin à Kasimpasa et le départ de Milic au Lech Poznan, la fin de la collaboration avec Luckassen, désormais loué par le PSV à Kasimpasa également, a été officialisée lundi. Alors que Zulj a été poussé vers Göztepe, Sanneh, Vranjes, Bakkali, Takidine voire Vlap et Dimata restent encore à recaser.

Capable d’évoluer en pointe et sur un flanc

Un départ de ce dernier durant ce mercato ne serait sans doute pas pour déplaire au RSCA, qui continue de chercher un nouvel attaquant. Idéalement, un élément capable d’évoluer sur un flanc et en pointe mais en tout cas, un joueur qui marque facilement. Plus que jamais en manque d’efficacité, avec le seul Lukas Nmecha à plus de deux buts dans l’effectif actuel – 10 goals dont 5 sur penalty–, Anderlecht risque d’être trop court à ce niveau pour décrocher un ticket pour les Playoffs 1. La direction bruxelloise en est consciente et reste à l’affût d’une opportunité. Mais, avec des moyens très limités, trouvera-t-elle chaussure à son pied? Même si Mukairu et Miazga répondent aussi aux attentes, un prêt aussi réussi que celui de Nmecha ne se trouve pas à tous les coins de rue.

Toujours au rayon des arrivées, le dossier Majeed Ashimeru (23 ans) continue d’évoluer favorablement. Le milieu de terrain ghanéen du RB Salzbourg devrait être prêté aux Mauves avec, comme espéré par les patrons mauves, une option d’achat raisonnable, estimée à quelque 2,5 millions.