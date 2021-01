Coronavirus - Kinepolis souscrit un nouveau crédit de 80 millions d'euros

Kinepolis dit avoir débuté cette crise sur un bilan solide et une importante réserve de liquidités. Cependant, "pour se préparer à un report de la reprise complète de ses activités en raison des récents développements de la pandémie de Covid-19", le groupe a dû souscrire un crédit supplémentaire de 80 millions d'euros sur une durée de 3 ans auprès de ses banquiers attitrés.

Conformément aux crédits bancaires existants, ce crédit est assorti de plusieurs conditions limitant l'aliénation des actifs, les rachats et l'allocation de dividendes au-dessus d'un levier d'endettement préétabli à 3,75.

"Nous guidons le groupe à travers la pandémie de Covid comme prévu et nous respectons toujours les prévisions relatives au calendrier de liquidités, ce qui nous permet de disposer des réserves financières suffisantes pour surmonter plus de 10 mois de fermeture complète supplémentaires", commente Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group. "Il n'est question d'une troisième vague que depuis peu de temps. Toutefois, nous continuons à partir du principe que nous pourrons reprendre nos activités et contribuer à notre relance au cours des prochains mois", ponctue-t-il.