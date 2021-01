Standard – Waasland-Beveren: Amallah et Bokadi offrent un premier succès à Mbaye Leye (3-1)

En battant Waasland-Beveren (3-1), le Standard a renoué avec la victoire, lui qui avait terminé l’année 2020 sur un bien triste bilan (huit rencontres sans succès dont quatre défaites). Une victoire importante pour les Liégeois qui débutent donc 2021 de la plus belle des manières, eux qui reviennent à quatre longueurs du duo formé par Anderlecht et OH Louvain à la 4e place du classement général, synonyme de Playoffs 1 au terme de la phase classique du championnat.

Pour sa première en tant que T1, Mbaye Leye a posé des choix importants. Ainsi, Carcela était préféré à Bastien en tant que capitaine. Quant à Siquet, il bénéficiait d’un poste de titulaire, aux dépens de Jans. Mais le véritable héros du match côté liégeois, c’est Amallah. L’ancien joueur de Mouscron a fait la différence tout d’abord sur coup franc (31e minute de jeu) puis à la 65e lorsque Siquet lui a offert un véritable ballon de but qu’il est donc parvenu à transformer en goal. Enfin, c’est Bokadi, de la tête et sur coup de coin, qui a fait 3-0 alors qu’il ne restait plus qu’un quart d’heure de jeu.