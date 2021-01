Le jeune Hugo Siquet titulaire contre Waasland-Beveren: la première décision forte de Mbaye Leye au Standard

Pour son premier match à la tête du Standard, Mbaye Leye a déjà été contraint de se creuser la tête pour pallier plusieurs absences. Kostas Laifis et Gojko Cimirot sont positifs au Covid-19, tandis que Collins Fai souffre toujours des adducteurs. Pour remplacer ce dernier, une solution était toute trouvée au sein de l’effectif liégeois : Laurent Jans. Sauf que le Luxembourgeois n’a toujours pas convaincu, et c’est un euphémisme de le dire, depuis son arrivée en octobre. Dès lors, Mbaye Leye a pris ses responsabilités, en explorant d’autres pistes. Il l’avait d’ailleurs annoncé lors de sa présentation officielle à la presse : il n’hésitera pas à faire appel à des éléments de l’équipe U21. « Je ne les considère pas comme des jeunes. Il faut arrêter avec cette appellation. Sur leur fiche de paie, il est écrit : joueur de football professionnel. Celui qui est dans le noyau, il est joueur de foot, qu’il ait 18 ou 37 ans. L’essentiel, c’est de pouvoir faire le job. Si tu as 18 ans et que tu le fais mieux que celui qui en a 28 ou 35, tu joueras à sa place. Dès qu’on est sur un terrain, il n’y a plus de jeunes et de moins jeunes. »

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien buteur joint directement le geste à la parole. Plutôt que de titulariser un Jans qui ne convainc pas, il a préféré faire confiance à Hugo Siquet. Un premier choix fort pour le nouveau coach, qui sonne comme un avertissement pour chaque pion de son noyau : sous l’ère Leye, il n’y aura pas de passe-droit. Celui qui ne se donne pas à fond pourrait à tout moment se voir remplacer par un jeune qui montre plus d’envie…