Dermagne et Febelfin travaillent à réduire la fracture numérique

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne, et la fédération du secteur financier Febelfin se sont entretenus lundi après-midi pour aborder la numérisation croissante des services bancaires et la problématique de la fracture numérique.

Par Belga