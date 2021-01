Ford va fermer ses usines au Brésil - 5.000 emplois menacés

"Ford va cesser la production (...), la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'augmenter la capacité de production inutilisée et la réduction des ventes a provoqué des années de pertes significatives", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

En février 2019, Ford avait déjà fermé sa plus ancienne usine au Brésil, qui employait plus de 3.000 personnes dans le pôle industriel historique de Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo, dans le cadre d'un plan de restructuration mondial.