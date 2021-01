Une première réussie pour Mbaye Leye avec le succès du Standard face à Waasland-Beveren (3-1): «Une prestation complète»

Mission accomplie pour Mbaye Leye, heureux de voir le Standard s’imposer pour sa première en tant que T1 (3-1 contre Waasland-Beveren). « Ma plus grosse satisfaction, c’est l’engagement de mes joueurs. Ils se sont sentis concernés et ont fait preuve d’abnégation. Je leur avais parlé d’envie et il y en a eu beaucoup », déclarait le successeur de Philippe Montanier au micro d’Eleven Pro League.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Leye est resté calme sur le banc de touche, même au moment des buts. « Cette joie va venir plus tard. On est en train de gravir des échelons. Mais on est encore loin d’où doit être le Standard, et pas qu’au classement général ».