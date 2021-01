Selim Amallah après Standard – Waasland-Beveren (3-1): «Une année qui commence bien»

« C’est une année qui commence bien », avouait Selim Amallah, double buteur, au micro d’Eleven Pro League. « On voulait démarrer fort avec un succès : la mission est accomplie. Je pense qu’on a bien travaillé cette semaine, surtout dans le pressing et ça s’est vu »

« J’ai délivré mon 2e assist avec le Standard. Le plus important n’est pas d’améliorer mes statistiques personnelles, mais bien que l’équipe gagne et avance », déclarait pour sa part le jeune Hugo Siquet à la télévision.

« J’ai vraiment fait mon maximum pour l’équipe », ajoutait-il. « J’essaie de faire preuve de maturité. Et c’est bien d’être récompensé collectivement car nous avons bien travaillé cette semaine. C’était assez physique. On a mis en place un système et à ça a bien fonctionné. Personnellement, j’ai joué un peu plus haut ».