Soulier d’Or : le milieu de terrain du club de Bruges Charles De Ketelaere élu Espoir de l’année, Raskin 3e

Après avoir fait son apparition en équipe première du Club Bruges en 2019, Charles De Ketelaere a éclaté en 2020, devenant un des pions essentiels de l’échiquier blauw en zwart. En 2020, il a été titulaire 18 fois en championnat et est monté 9 fois au jeu, inscrivant deux buts et donnant deux assists. De Ketelaere s’est aussi montré en Ligue des Champions et en novembre, il a fêté face à la Suisse sa première sélection en équipe nationale.

«C’est un trophée sympa, je suis fier», a réagi Charles De Ketelaere. «J’ai toujours rêvé de percer et c’est maintenant le cas. Me voilà Espoir de l’année grâce à mes bonnes prestations et à celles de l’équipe. C’est quelque chose dont je peux être fier.»