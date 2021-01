«De fortes chances de se diriger vers une saison blanche» en foot amateur selon l’Union Belge

Alors que le spectre d’une saison blanche plane sur le football amateur, la réunion de crise qui s’est tenue ce mardi à l’Union Belge n’a débouché sur aucune décision. On joue donc la carte de l’attente du côté de l’ACFF, Voetbal Vlaanderen et de l’Union Belge.

Un scénario qu’avait annoncé lundi soir le président de l’ACFF David Delferière. « Les experts disent que le 22 janvier, il pourrait y avoir certaines ouvertures. Le comité de crise de l’Union Belge devrait donc dire qu’on attend après le 22 pour avoir des nouvelles définitives. Au-delà du 22, il me semble difficile de reprogrammer une saison », déclarait-il au micro de BX1 avant cette réunion.

Un scepticisme autour de la reprise des compétitions confirmé via communiqué par l’Union Belge mardi après-midi. « On constate que la reprise des compétitions amateurs prévue à la mi-février 2021 est compromise au vu des conditions actuelles et de l’évolution de la pandémie. Si la situation sanitaire ne s'améliore pas à court terme, il y a de fortes chances que nous nous dirigions vers une saison blanche dans le football amateur. L’URBSFA suit de près la situation et les décisions du comité de concertation à cet égard. »