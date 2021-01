Judo: Enorme surprise à Doha, Matthias Casse éliminé d’entrée au Masters

Une journée n’est pas l’autre au Masters de judo, à Doha. Au lendemain de la belle 5 e place de Charline Van Snick en moins de 52 kg, les trois Belges engagés ce mardi ont tous été éliminés d’entrée.

La grosse (et mauvaise) surprise est venue de Matthias Casse. Pour la première fois depuis le 16 mars 2019 et sa 5e place au Grand Chelem d’Ekaterinburg, l’Anversois ne montera pas sur le podium d’une compétition à laquelle il prend part. Le n°1 mondial dans la catégorie des moins de 81 kg, a, en effet, dû baisser pavillon dès son premier combat face au solide et expérimenté Suédois Robin Pacek (IJF25).