Le fonds d'investissement Wallonie Santé investit 20 millions € dans le projet LégiaPark

"Il s'agit du plus gros investissement réalisé à ce jour par ce fonds opérationnel depuis 2019 dans une infrastructure relevant de son secteur d'activité", peut-on lire dans le communiqué.

Les bâtiments s'élèveront en face de la clinique CHC MontLégia à Liège, selon des critères énergétiques et environnementaux stricts. Ils accueilleront, sur près de 30.000 mètres carrés (deux bâtiments), des infrastructures destinées en majeure partie à des entreprises qui s'inscrivent dans l'écosystème biomédical, notamment celles actives dans les tests cliniques (salles blanches, zones de petite production et de stockage, contrôle de qualité...). qui se veut être un modèle en matière de gestion et de consommation d'énergie.