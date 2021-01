Soulier d’Or: Bongonda et Mata hors du top 5 comme Vanaken qui ne réalisera pas la passe de 3

On peut déjà dire que Hans Vanaken ne remportera pas un troisième Soulier d’Or consécutif. Le milieu offensif brugeois n’a en effet récolté que 33 points et est 8e du classement devant Xavier Mercier (23 pts) et Jonathan David (14 pts).

Un autre Brugeois, Clinton Mata, a quant à lui obtenu la 7e place de ce classement avec 43 points. L’attaquant de Genk Theo Bongonda échoue pour sa part aux portes du top 5 en récoltant 62 points pour terminer à la 6e place.

Il ne reste donc plus que 5 joueurs en lice pour remporter cette précieuse récompense : Charles De Ketelaere (FC Bruges), Raphael Holzhauser (Beerschot), Simon Mignolet (FC Bruges), Paul Onuachu (Genk) et Lior Refaelov (Antwerp). Le prix sera décerné mercredi soir.