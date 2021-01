«Cela ne marchera pas», «Pas d’autre solution»: la presse américaine divisée au sujet d’une destitution de Trump

Donald Trump est menacé par une nouvelle procédure de destitution. Une résolution en ce sens, la seconde en un an, sera soumise au vote ce mardi. Bien qu’elle n’ait que peu de chance d’aboutir, cette proposition divise les médias américains, y compris ceux opposés à Donald Trump.

Dans un édito intitulé « Impeach Trump Again », le New York Times y est résolument favorable. Le quotidien estime que les efforts de Donald Trump pour rester au pouvoir « au mépris de la démocratie » ne doivent pas rester « sans réponse. » Le média new-yorkais parle de « crime » et estime qu’il n’y a « pas d’autre solution » qu’un second procès pour destitution.

Même son de cloche du côté du Los Angeles Times. « Trump doit être puni », estime le quotidien californien, même si le timing peut paraître « étrange. »