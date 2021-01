Carnet de commandes inférieur à la normale pour la moitié des entreprises de construction

Les entreprises ne sont, dès lors, guère optimistes quant à l'évolution de leurs effectifs. Selon la Confédération, elles sont d'ailleurs plus nombreuses à envisager une baisse (31%) qu'une hausse (12%) de leur personnel.

"La généralisation de la TVA à 6% pour les démolitions-reconstructions, entrée en vigueur cette année et qui courra en 2021 et 2022, peut donner le coup de boost nécessaire au secteur, mais nous aurons besoin de plus pour que la construction puisse maintenir la tête hors de l'eau", commente Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction.

"Le gouvernement fédéral doit maintenant opter pour une politique qui encourage les investissements des familles, des entreprises et des autorités dans toutes sortes de projets de construction qui ont un impact dans de nombreux domaines (logement, efficacité énergétique et environnementale, rénovation urbaine, mobilité, etc.). Comment ? Entre autres, via une réduction de la TVA sur les nouvelles constructions, les prêts verts et les investissements publics via le Pacte national pour les investissements stratégiques", ponctue-t-il.