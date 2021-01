Hausse des contaminations: les explications d’Yves Van Laethem (vidéo)

« Cela fait maintenant quatre jours que nous assistons à une hausse du taux des contaminations » a constaté Yves Van Laethem lors du point presse du Centre de crise de ce mardi.

« Il y a plusieurs explications à l’augmentation du nombre de contaminations : la première d’entre elles c’est que nous pratiquons à nouveau beaucoup plus de tests que durant la période des fêtes, nous sommes passé de 25.000 à 40 .000 tests par jour. La deuxième est que l’on teste énormément de gens de retour de voyage de zone rouge, et la troisième est que dans la semaine de référence est maintenant inclus le 1er janvier qui est un jour férié, or on sait que lors d’un jour férié où l’on teste moins. Nous comparons donc une semaine normale, qui est la semaine actuelle, avec une semaine qui contient un jour férié, ce qui fausse partiellement les données » a expliqué Yves Van Laethem lors du point presse de Sciensano ce mardi midi.