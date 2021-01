Débuts réussis pour Leye, Anderlecht trop gentil, Dost déjà décisif: ce qu’il faut retenir de la 30e journée en D1A (vidéos)

C’était l’événement le plus attendu de cette 30e journée : la première en tant que coach du Standard de Mbaye Leye. Et on peut dire que le Sénégalais n’a pas raté ses débuts en offrant une victoire 3-1 au Standard face à Waasland-Beveren. Une véritable délivrance pour les Liégeois qui ont retrouvé le succès en championnat pour la première fois depuis le 1er novembre. Une éternité.

Egalement marquée par la titularisation réussie du jeune Hugo Siquet et l’attribution du brassard de capitaine à Mehdi Carcela, cette première victoire de la gestion Leye a permis au Standard de monter à la 10e place de Pro League et de revenir à 4 points de la 4e place.

Anderlecht domine mais perd trois points et Sambi Lokonga

Convaincant face au Beerschot pour clôturer l’année 2020, le Sporting d’Anderlecht devait confirmer sa progression face à OHL ce week-end. Au niveau du jeu, les Mauves n’ont pas déçu mais ne sont pas parvenus à concrétiser toutes les occasions créées au bout de 90 minutes dominées. Piégés sur un penalty concédé par Sardella en fin de match, ils ont succombé au but de Henry (87e) pour finalement s’incliner 1-0. Un succès qui a permis aux louvanistes de revenir à la hauteur des Bruxellois à la 4e place de Pro League avec 32 points, dix de moins que le leader Brugeois.

Attendus par un déplacement à Eupen vendredi, les hommes de Vincent Kompany devront concrétiser s’ils voudront distancer les autres prétendants au top 4. Autre mauvaise nouvelle du week-end : la blessure d’Albert Sambi Lokonga qui devrait en avoir pour quelques semaines

Charleroi battu mais toujours dans le top 3

Mauvais début d’année pour les Carolos battus 3-2 par ostende. Face aux côtiers, les Carolos n’ont pas spécialement démérité mais ont constamment dû courir après le score. Surpris par un but de Fashion Sakala après 5 minutes, les Zèbres ont bien réagi en égalisant via Shamar Nicholson (27e). Mais un moment de flottement aux alentours de l’heure de jeu a fait basculer la rencontre en faveur des Côtiers. Hendry (58e) et Hjulsager (63e) ont trouvé les filets de la cage de Penneteau et assommé Charleroi, finalement incapable de revenir au score malgré le but de Kaveh Rezaei (75e). Au classement, Charleroi (33 pts) reste 3e avec 1 longueur d’avance sur Anderlecht et Louvain.

Bas Dost déjà décisif avec Bruges

Le leader Brugeois a le vent en poupe. Bien que laborieuse sous certains aspects, la victoire de Bruges sur Saint-Trond (1-2) a permis aux Brugeois de creuser une avance de 5 points sur son plus proche adversaire Genk, battu 2-1 par Courtrai. Fraichement arrivé dans le Venise du Nord, le buteur néerlandais Bas Dost a déjà montré de quoi il était capable en ouvrant le score après 13 minutes avant le but du 0-2 signé Noa Lang. Prometteur pour la suite.