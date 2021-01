Open d’Australie : Bonaventure file au 3e tour des qualifications comme Minnen et Zanevska et Coppejans

La N.5 belge s’est assurée de la victoire en deux manches : 6-1 et 6-3. Il lui a fallu pour ce faire jouer à peine 58 minutes.

Ysaline Bonaventure, désormais coachée par Arthur De Greef, a participé à trois tournois du Grand Chelem dans sa carrière : Open d’Australie (2019), Wimbledon (2019) et US Open (2020). Elle n’y a gagné qu’un match l’an dernier à Flushing Meadows.

Des quatre Belges présentes mardi à Dubaï au 2e tour des qualifs de l’Australian Open, seule Marie Benoit a été arrêtée. L’Eupenoise de 25 ans, 237e mondiale, a été battue par l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 132/N.18) 6-4 et 7-6 (7/2).

En revanche, Greet Minnen (WTA 110/N.3) a obtenu son billet pour le 3e et dernier tour grâce à sa victoire 7-5, 6-4 au détriment de la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (WTA 175). La Campinoise de 23 ans défiera l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 181, 34 ans) pour une place dans le tableau final. Elle a joué ses trois premiers tournois majeurs l’an dernier, signent un victoire à Melbourne avant de perdre au 1er tour à l’US Open et à Roland-Garros.

Maryna Zanevska (WTA 252) a écarté la Tchèque Tereza Martincova (WTA 120) 6-2 et 6-3. Elle rencontrera la Canadienne Rebecca Marino (WTA 312) mercredi.

La native d’Odessa est entrée dans un tableau final de Grand Chelem à six reprises, dont deux fois en Australie en 2016 et 2017. Elle n’a jamais gagné de match au premier tour et sa dernière apparition dans un tournoi majeur remonte à Wimbledon en 2017.

Chez les messieurs, Kimmer Coppejans s’est lui aussi qualifié. L’Ostendais, 175e joueur mondial, s’est imposé 6-3, 6-4 en 1h29 face à l’Egyptien Mohamed Safwat, 153e mondial et tête de série N.31 des qualifications, mardi au 2e tour.

Coppejans, 26 ans, sera opposé au Bosnien Damir Dzumhur, 118e mondial et tête de série N.7, pour une place dans le tableau final.