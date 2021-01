Plan de relance: «un accord équilibré», estime Elio Di Rupo

L’accord conclu lundi soir entre le fédéral et les entités fédérées sur le « Plan de relance et de résilience » et la répartition des subsides européens constitue « un accord équilibré qui donne un ordre de grandeur au sein duquel chaque entité doit désormais définir ses priorités », a affirmé le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, mardi, en commission du parlement régional.

Lundi soir, le gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés et Régions sont parvenus à un accord politique sur une première version du « Plan de relance et de résilience » et la répartition des subsides européens.