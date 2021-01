FC Barcelone : premier cap franchi pour Laporta et trois autres précandidats à la présidence

« Jordi Farré, Xavier Vilajoana, Agusti Benedito, Lluis Fernandez Ala et Pere Riera n’ont pas pu atteindre le minimum de signatures exigé», a précisé le Barça, alors que le processus de comptage et de validation des signatures débute ce mardi et se terminera jeudi.

Les précandidats devaient réunir 2.257 signatures de soutien des socios (supporters-actionnaires) après comptage officiel, pour devenir candidats officiels.