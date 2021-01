Coronavirus - La crise a eu un impact négatif sur les ventes des constructeurs automobiles l'an dernier

Audi, l'une des filiales de VW, n'a pas pu non plus rattraper son retard, malgré des chiffres record au dernier trimestre. Les ventes ont atteint 1,69 million de véhicules, soit 8,3% de moins qu'un an plus tôt. L'entreprise, qui possède notamment une usine d'assemblage à Forest, a tout de même vu ses ventes sur son principal marché, la Chine, augmenter de 5% l'année dernière. Les baisses en Europe et aux États-Unis ont cependant pesé plus lourd dans la balance.