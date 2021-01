Le groupe GC prend une participation majoritaire dans la Belge Facq

La prise de participation majoritaire dans Facq par le groupe GC, dont le montant et les modalités n'ont pas été dévoilés, doit permettre à l'entreprise belge de "poursuivre son développement et renforcer son ancrage national tout en bénéficiant de l'expérience et de la force d'un grand partenaire européen".

Facq assure que "les actionnaires familiaux belges" conservent une participation significative dans l'entreprise. Le management actuel continuera d'ailleurs à gérer et développer la société.