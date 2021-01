La hausse des contaminations à Bruxelles s’explique par les retours de zones rouges

Une raison également avancée mardi par le virologue Yves Van Laethem, qui mentionnait « une population internationale qui voyage sans doute plus » lors de la conférence de presse de Sciensano.

Des retours plus importants de zones rouges impliquent en effet de tester plus de monde et donc de détecter plus de cas. À Bruxelles, le nombre de tests est passé d’une moyenne quotidienne de 2.100 à 5.000. Les centres bruxellois ont même réalisé 5.500 tests samedi et 6.500 dimanche, se félicite la Cocom.

Les communes qui enregistrent le plus de cas sont d’ailleurs aussi celles qui présentent le plus grand nombre de PLF remplis. Il s’agit de Bruxelles-Ville, d’Etterbeek, d’Ixelles, de Saint-Gilles et de Woluwe-Saint-Pierre.

« Si, en comparaison avec les autres régions, la Région bruxelloise présente encore les chiffres parmi les plus bas en Belgique, nous devons continuer à maintenir nos efforts et rester vigilants pour contenir le risque d’autres nouvelles infections », presse l’administration bruxelloise. « L’enjeu est (…) d’empêcher que la nouvelle souche du virus, présente au Royaume-Uni et plus contagieuse que celle que nous connaissons, ne se renforce en Belgique. »