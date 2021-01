Dakar : Stéphane Peterhansel s’adjuge la 9e étape et prend le large au général

Le Français s’est imposé avec 12 minutes d’avance sur le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) et 12:19 sur le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota), signant sa première victoire d’étape sur le Dakar 2021, la 81e en carrière.

Stéphane Peterhansel a profité d’une nouvelle tuile Français Matthieu Serradori et son copilote belge Fabian Lurquin (Century). Alors qu’il se battait pour la gagne face à Stéphane Peterhansel, le duo franco-belge est tombé en panne à hauteur du km 385 de la spéciale.

En motos, c’est l’Argentin Kevin Benavides (Honda) qui s’est imposé avec 1:34 d’avance sur le Chilien Juan Ignacio Cornejo (Honda) et 13:52 sur le Français Adrien Van Beveren (Yamaha).

Cornejo conserve la tête du classement général avec 11:24 d’avance sur Benavides et 29:00 sur l’Espagnol Joan Barreda Bort (Honda), 5e de l’étape.

Deuxième du général au départ de la 9e étape, l’Australien Toby Price (KTM), vainqueur du Dakar en 2016 et 2019, a chuté après 155 km et a été contraint à l’abandon. Touché à l’épaule et au bras, il a été transporté à l’hôpital de Tabouk, où il va passer des examens médicaux.

Mercredi, la 10e étape reliera Neom à Alula. Elle comptera 241 km de liaison et 342 km de spéciale.