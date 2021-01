Coronavirus: de nouvelles mesures pour gérer l’afflux de passagers à Brussels Airport

Le ministre a convoqué le 5 janvier les dirigeants de Brussels Airport Company, société privée chargée de gérer l’aéroport, des responsables de la police fédérale, du centre de crise. Il est apparu que l’incident s’est produit aux environs de 17h30 et est la conséquence d’un manque de communication entre les stewards de l’aéroport et les policiers affectés au contrôle ainsi que de la concomitance imprévue de plusieurs arrivées (un certain nombre d’avions avaient du retard). En raison de l’arrivée massive de passagers en provenance de deux vols, le contrôle aurait dû commencer plus vite. Résultat : 10 minutes de retard dans l’ouverture de l’appareil de contrôle ont eu des répercussions pendant environ 30 minutes.