Une villa d’exception mise en vente à Bruxelles (photos)

En quatre points

Situation

Cette villa est basée à Uccle, dans le quartier très prisé du Prince d’Orange. Son environnement est principalement résidentiel et vert, mais l’on trouve à proximité immédiate une belle offre de facilités. La villa est en effet située près d’une école primaire, ou encore à deux minutes à pied de la Forêt de Soignes et de la chaussée de Waterloo. Cette dernière rassemble des arrêts de bus ainsi que de nombreux commerces et services. Elle permet aussi d’accéder en cinq minutes de voiture à Fort Jaco (où passe le tram), ou encore à Rhode-Saint-Genèse (environ dix minutes) et Waterloo (une dizaine de minutes). Il faut compter environ dix minutes de voiture pour rejoindre le ring de Bruxelles.

État général

La construction de cette villa de style anglo-normande remonte à 2001. L’habitation a été conçue avec de nombreux matériaux et finitions de qualité. Grâce à un entretien régulier et soigné, elle est toujours en excellent état. La villa affiche une PEB de C et on note entre autres la présence d’une chaudière au gaz de ville, d’un système d’alarme, d’une cuisine équipée de qualité, d’une citerne d’eau de pluie etc. Ce bien haut de gamme se caractérise aussi par des équipements tels qu’une cave à vin climatisée, un garage et une véranda chauffés, un espace wellness complet ou encore un barbecue à l’extérieur.

Disposition

La villa est agencée sur trois niveaux, dont un rez-de-jardin semi-enterré à l’avant. L’entrée principale s’effectue au rez-de-chaussée via un hall central derrière lequel s’étend le salon (avec feu ouvert) qui est prolongé par une terrasse surplombant le jardin. A côté du salon, dans l’aile droite, on retrouve la salle à manger, la cuisine, la buanderie/arrière-cuisine et une pièce polyvalente (bureau, salle de jeu…). L’aile gauche est quant à elle occupée par une conciergerie, un bureau relié au salon et un carport. Le premier étage rassemble quatre (voire cinq) chambres et deux salles d’eau, auxquelles s’ajoute une vaste suite parentale avec chambre, salle de bain et dressing. Le rez-de-jardin accueille quant à lui le garage, un cellier et une cave à vin. Une grande partie est occupée par l’espace wellness avec piscine, hamman, jacuzzi, sauna, salle de détente, douches, etc. Le jardin est également bien aménagé, notamment avec une véranda chauffée.

Prix

La villa est mise en vente au prix de 2.495.000 euros. Il s’agit d’une demeure particulièrement bien située, avec des équipements et finitions haut de gamme. L’ensemble est par ailleurs dans un excellent état.