Coronavirus: un risque de pénurie de seringues existe, selon Frank Vandenbroucke

Il existe un risque de pénurie de seringues d’un millilitre entre février et la mi-mars, a annoncé mardi le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (SP.A). Devant la commission Santé de la Chambre, il a assuré travailler à une solution qui permettrait de pouvoir à coup sûr utiliser la 6e dose disponible dans les flacons du vaccin contre la Covid-19 développé par Pfizer/BioNTech.

Lors des premières administrations du vaccin Pfizer, il est apparu qu’il était possible d’utiliser six doses et non cinq avec un flacon, comme annoncé au départ. Pour parvenir à administrer ces six doses, l’utilisation d’une seringue d’un millilitre est requise.