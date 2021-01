Alain Finkielkraut écarté de LCI après ses propos sur l’affaire Olivier Duhamel

« On est dans une société victimaire » a-t-il commencé. « Y a-t-il eu consentement ? À quel âge cela a-t-il commencé ? Quand on essaye de savoir s’il y a eu consentement ou une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus »

« Et alors ? D’abord on parle d’un adolescent, c’est pas la même chose. Et en plus même pour spécifier le crime, il faut savoir s’il y a eu consentement ou non. À chaque fois que vous voulez rechercher la spécificité, on vous accuse à peu près de complicité de crime », rétorque le philosophe.

Alain Finkielkraut a été écarté de LCI par la direction de la chaîne après ces propos.