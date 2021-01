Le Comité de concertation valide l’accord sur la répartition des moyens du plan de relance

Le Comité de concertation qui réunit les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées a validé mardi en début de soirée la première version du « Plan de relance et de résilience » et la répartition des subsides européens entre les différentes institutions du pays concernées, a indiqué mardi soir le cabinet du secrétaire d’État fédéral à la Relance Thomas Dermine (PS).

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés et Régions s’étaient accordés lundi sur une première version du « Plan de relance et de résilience » et la répartition des subsides européens.