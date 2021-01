D1A: à dix pendant 75 minutes, Eupen prend un bon point à Ostende avant d’affronter Anderlecht (1-1, vidéo)

Sans ses deux joueurs créatifs dans le milieu que sont Stef Peeters et Knowledge Musona, Beñat San José se trouvait face à un sacré défi. L’Espagnol changeait alors carrément son système, passant en 4-4-2. Kayembe était positionné comme arrière-gauche tandis que Jens Cools et Emmanuel Agbadou jouaient dans le milieu. Le coach d’Eupen relançait également Carlos Embalo sur un flanc.

Le premier fait de match tombait dès la 17e minute quand Emmanuel Agbadou se voyait brandir le carton rouge. La raison ? Incompréhensible. L’Ivoirien, sur une passe un peu longue, taclait pour prolonger le ballon. Le joueur d’Ostende, Maxime D’Arpino, arrivait bien après mais l’arbitre, Kevin Van Damme, estimait le tacle trop dangereux. Le VAR ? Muet, estimant, sans qu’on comprenne pourquoi, que la décision était juste. Voilà qui amènera de l’eau au moulin de ceux qui estiment que l’arbitrage belge n’est pas à niveau, d’autant plus qu’en deuxième mi-temps, Jäkel se montrait coupable d’un tacle bien plus dangereux et n’écopait que d’un simple jaune, le VAR ne jugeant pas nécessaire de suggérer à Monsieur Van Damme de revoir sa sanction à la hausse. Deux poids, deux mesures…