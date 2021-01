Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Portugal… le coronavirus continue de sévir en Europe

Pour tenter d’endiguer l’expansion du virus, le gouvernement allemand a prolongé ses mesures restrictives jusqu’au 31 janvier. S’il n’y a pas de confinement strict appliqué, les citoyens allemands sont néanmoins appelés à rester chez eux autant que possible alors que magasins jugés non-essentiels et infrastructures culturelles et sportives restent toujours fermés.