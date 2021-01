Coupe d’Italie: sans Saelemaekers, l’AC Milan s’est fait peur mais passe en quarts de finale

L’AC Milan s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en battant aux tirs aux buts le Torino mardi soir (0-0, 5-4 t.a.b). Blessé, Alexis Saelemaekers n’était pas sur la feuille de match côté milanais.

Malgré le retour de Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l’attaque, les hommes de Stefano Pioli, vainqueurs 2-0 du même adversaire trois jours plus tôt en championnat, n’ont cette fois pas trouvé la faille et ont dû s’en remettre à Ciprian Tatarusanu, le gardien nº2, qui a arrêté le tir au but de Tomas Rincon.