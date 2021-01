Soulier d’Or: que sont devenus les cinq derniers lauréats?

Les précédents vainqueurs de ce trophée ont connu des chemins divers. Entre transfert à l’étranger et continuité en Belgique, voici où en sont aujourd’hui les cinq derniers lauréats.

Le vainqueur du 67e Soulier d’Or belge sera connu ce mercredi soir. Refaelov, Holzhauser et Onuachu sont les trois grands favoris pour succéder à Hans Vanaken, lauréat deux années consécutives (2018, 2019)

La Gantoise a remporté le titre de champion de Belgique en 2015. Et c’est tout naturellement que le Buffalo Sven Kums décroche le Soulier d’Or cette même année. Le Belge a évolué encore une saison avec le club gantois avant de rejoindre Watford en Angleterre… sans jamais y jouer. Il est alors prêté à l’Udinese, où il n’est pas parvenu à briller. Kums est rentré en Belgique à l’été 2017 en rejoignant les rangs d’Anderlecht. Prêté pendant une saison à La Gantoise, il a définitivement rejoint les rangs des Buffalos l’été dernier.

2016 : José Izquierdo

Le Colombien José Izquierdo remporte le trophée en 2016 après le titre de champion de Belgique conquis avec le FC Bruges. Il part pour l’Angleterre en août 2017, du côté de Brighton & Hove Albion, tout juste promu en Premier League. Après une première saison plutôt aboutie, Izquierdo connaît des difficultés depuis mai 2018, enchaînant les blessures au genou le tenant écarté des terrains pendant de long mois. Depuis la reprise de la saison 2020, Izquierdo n’a toujours pas joué un match avec l’équipe première et se retrouve parfois dans le noyau des U21.

Photo News

2017 : Ruud Vormer

Sacré meilleur joueur belge en 2017, le Néerlandais Ruud Vormer n’a pas pour autant quitté la Belgique. C’est donc toujours sous le maillot du Club de Bruges qu’il évolue, remportant le championnat à l’issue de la saison 2017-2018 avec de très belles statistiques personnelles (13 buts et 19 assists). Il a été l’un des fers de lance dans la conquête du titre par les Brugeois de Philippe Clement lors de la saison 2019-2020.

Photo News

2018-2019 : Hans Vanaken

Avec 14 buts à son compteur, Hans Vanaken s’était offert une saison 2018-2019 incroyable en ajoutant un titre de meilleur passeur décisif avec 17 assists en 40 rencontres. Le FC Bruges domine le championnat belge et a pu compter sur son meneur ses deux dernières années. Avec 13 buts et trois assists la saison suivante, Vanaken a même réalisé un doublé historique en décrochant un deuxième Soulier d’Or consécutif. Paul Van Himst (1960, 1961), Wilfried Van Moer (1969, 1970) et Jan Ceulemans (1985, 1986) sont les seuls joueurs à avoir réalisé cette performance dans l’histoire du trophée.