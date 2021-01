Le prestataire de services de paiement Buckaroo s'installe à Bruxelles

"En Belgique, un tiers de produits en plus ont été achetés en ligne par rapport à l'année précédente, selon les chiffres trimestriels du BeCommerce Market Monitor", déclare Paul Scholten, CEO de Buckaroo. "Les secteurs qui connaissent cette croissance sont très similaires à ceux du marché néerlandais. Nos services permettent de faciliter d'autant mieux cette croissance pour les entrepreneurs belges."

Le nouveau bureau de Bruxelles est dirigé par Brecht Kaes, responsable du marché belge et chargé de son expansion. Des partenariats sont déjà lancés avec Bancontact Payconiq, POM et les Diables Rouges.

Concrètement, Buckaroo facilite les flux de paiements en ligne, que ce soit les paiements pour les e-boutiques, l'encaissement de paiements d'abonnements, la gestion de crédits et le traitement des recouvrements, explique le communiqué. L'offre de services comprend environ 40 modes de paiement en ligne dont Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq et Apple Pay. Sur l'ensemble du Benelux, plus de 3.000 grandes et petites entreprises utilisent les services de Buckaroo.