Les promotions restent plutôt masculines (Randstad)

"Ce fossé à un très jeune âge est d'autant plus frappant que l'âge moyen auquel les femmes quittent le foyer parental est de 24 ans et que l'âge moyen auquel elles ont leur premier enfant est de 29 ans", souligne Randstad. Cet écart ne s'expliquerait donc pas par la responsabilité supposée plus féminine des tâches ménagères et familiales, mais s'ancre déjà dès le début de la carrière.

Pour Sébastien Cosentino de Randstad, "il n'est pas à exclure que certaines femmes anticipent dès leur début de carrière un futur rôle mêlant foyer et travail rémunéré", mais "le comportement de la direction peut également jouer un rôle". Enfin, la cause pourrait également être recherchée dans (...) les aptitudes à la négociation.