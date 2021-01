Mort du milliardaire britannique David Barclay

Le Premier ministre et ancien journaliste au Telegraph, Boris Johnson, a exprimé sur Twitter son "respect" et son "admiration" pour David Barclay "qui a sauvé un grand journal, créé des milliers d'emplois à travers le Royaume-Uni et qui croyait passionnément en l'indépendance de ce pays et ce qu'il était capable d'accomplir".

Avec son frère jumeau Frederick, David Barclay a construit un vaste empire qui a commencé avec les hôtels et s'est élargi pour inclure la vente au détail et, depuis 2004, la propriété du groupe de médias Telegraph.