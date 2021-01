Open d’Australie: Greet Minnen rejoint le tableau final

Greet Minnen (WTA 110) a rejoint mercredi le tableau final de l’Open d’Australie de tennis. Au troisième et dernier tour de qualification disputées à Dubaï, Covid-19 oblige, la Campinoise de 23 ans a battu l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 181), 34 ans, en trois sets : 6-2, 3-6 et 6-4. Il a fallu 2h18 de match à la N.4 belge avant de s’assurer à sa 4e participation consécutive à un Grand Chelem. Elle a joué ses trois premiers tournois majeurs l’an dernier, signant une victoire à Melbourne avant de perdre au 1er tour à l’US Open et à Roland-Garros.

Elle avait également dû passer par les qualifications australiennes en 2020 mais a été directement retenue dans le tableau majeur aux Etats-Unis et en France.