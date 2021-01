Revirement du gouvernement sur le dossier «libyen» du prince Laurent: déblocage en vue?

L’idée proposée par les avocats et le liquidateur de GSDT ? Que le gouvernement belge notifie son intention au Comité des sanctions de l’ONU d’aller puiser la somme sur les comptes - gelés en Belgique depuis 2011 - de fonds souverains libyens. Si le Comité ne s’y opposait pas, le liquidateur pourrait alors lancer les démarches en Belgique pour saisir les sommes dues par l’Etat libyen.

Déblocage en vue ? Après des années de demandes répétées de la part du liquidateur de l’ex-fondation du prince Laurent ? Ce mercredi, en commission à la Chambre, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a déclaré en réponse aux députés « ne plus voir d’objection » à notifier le Comité des sanctions de l’ONU.

La Libye doit plus de 47 millions d’euros à l’ex-ASBL environnementale. La justice belge ayant définitivement donné raison à GSDT, après que la Libye avait, en 2010, unilatéralement rompu un contrat de reboisement de la côte du pays de feu le colonel Kadhafi.

« Je me réjouis de voir le gouvernement prendre une décision simple et de bon sens, conforme ou droit et à la justice », réagit le député CDH Georges Dallemagne, qui a interrogé le ministre des Finances ce mercredi matin. « Que de temps perdu ! Il y avait une discrimination inacceptable à l’égard de l’ASBL du prince Laurent qui bénéficiait pourtant de cinq décisions de justice confirmant la créance de l’Etat libyen à l’égard de l’ASBL GSDT. »

« C’est une étape importante, mais ce n’est qu’un premier pas », abonde le liquidateur de la fondation, Me Alex Tallon. « Je m’en réjouis. Enfin, nous avons pu convaincre le gouvernement du bon droit de l’ASBL. »

La balle est désormais dans le camp de Sophie Wilmès (MR), aux Affaires étrangères. C’est elle qui pourrait envoyer la notification à New-York. Le précédent ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, avait déjà préparé une telle missive.