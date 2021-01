Adrien Trebel de retour dans le groupe d’Anderlecht? «Une décision en dernière minute» pour Kompany

Battu sur le fil à Louvain malgré un match satisfaisant dans le contenu, Anderlecht doit se relancer dès ce vendredi lors de son déplacement à Eupen. Jamais simple dans un stade qui ne réussit que très peu aux Mauves ces dernières années. « La différence entre les équipes de tout le championnat est presque nulle, assure Kompany davantage concentré sur ses joueurs que sur l’autre camp. Si je parle de l’adversaire et de sa situation (NDLR : Eupen a joué mardi soir à Ostende) à mes joueurs, cela risque d’être la catastrophe. J’ai une idée en tête pour cette rencontre : concéder le moins d’occasions possible comme on le fait depuis quelques matchs et se créer autant d’occasions qu’à Louvain en se montrant plus réaliste. »

Un déplacement qui se fera évidemment sans Albert Sambi Lokonga victime d’une déchirure aux ischio-jambiers à Louvain. « Il est impossible à remplacer pour le moment, assène le T1 des Mauves. La bonne nouvelle, c’est que la blessure n’est pas trop grave mais, en même temps, c’est ennuyeux parce que le calendrier est chargé. » Les chances qu’il soit remplacé par Adrien Trebel, de retour à l’entraînement depuis quelques jours, sont minces. « Je dois discuter avec Adrien et le staff médical pour savoir ce qui est le mieux pour lui. Ce sera une décision de dernière minute », précise Kompany.

Un entraîneur qui semble assez serein en cette période de mercato. « J’ai un directeur sportif qui me surprend positivement avec ses solutions, affirme le Bruxellois. Toute l’équipe scouting travaille dur et nous surprend avec des profils qu’on ne pensait peut-être pas être accessibles. Mais janvier est un cas à part et il faut des joueurs qui apportent une plus-value directement. »