Anderlecht en quête d’un renfort offensif: un jeune joueur d’Hoffenheim dans le viseur

Le coronavirus avec son impact sur la billetterie et le marché des transferts (qui va désormais vivre à l’heure du Brexit) avait déjà secoué la trésorerie des clubs français. Alors qu’il devait amener une manne céleste aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (1,153 milliard d’euros par an pendant 4 ans), le nouveau contrat TV a été siphonné par le retrait de Mediapro et Canal+ ne semble pas avoir l’impression de se presser pour combler le vide. Un championnat exsangue financièrement, c’est la triste réalité chez les doubles champions du monde.