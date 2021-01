Coronavirus - "Se baser sur la science" dans les stratégies de vaccination (lobby pharmaceutique)

"Tout changement des dosages de vaccins testés et approuvés et toute modification des intervalles de vaccination pour ces vaccins anti Covid-19 doivent se baser sur la science et sur une interprétation transparente des données", insiste le communiqué commun des principales associations professionnelles du secteur aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis (IFPMA, PhRMA, EFPIA, Vaccines Europe, BIO, ICBA).

Ces associations "jugent que les stratégies de déploiement des vaccins doivent être basées sur les résultats des études cliniques et l'évolution des connaissances" et par conséquent elles soutiennent "l'adhésion aux dosages qui ont été déterminés pendant les essais cliniques".