Coronavirus - À peine 6,7 millions de passagers à Brussels Airport en 2020, en recul de 74% (2)

Directement touché par la crise du coronavirus et les restrictions de voyage, Brussels Airport n'a accueilli qu'un peu plus de 6,7 millions de passagers l'an dernier, en baisse de 74% par rapport au record enregistré en 2019. Le cargo aérien a, par contre, particulièrement tiré son épingle du jeu durant cette pandémie, avec une hausse de 2,2%, signale mercredi l'aéroport de Zaventem dans un bilan de l'année 2020.

Malgré deux premiers mois "très positifs", l'année 2020 aura été "très particulière et très difficile", pointe Arnaud Feist, le patron de Brussels Airport. L'apparition du coronavirus sur le Vieux continent et les mesures sanitaires qui s'en sont suivies ont fait chuter dès le mois de mars la fréquentation de l'aéroport et demandé des adaptions pour accueillir les passagers dans le respect des règles d'hygiènes édictées. Au total, 6.743.395 passagers ont arpenté le site de Brussels Airport en 2020, soit une diminution de 74% par rapport à l'année précédente. Comme en 2019, les passagers en transfert ont représenté 17% du trafic total.

L'été a constitué un soubresaut dans une année maussade pour l'entreprise, à 20% de sa fréquentation par rapport à 2019, avant que l'activité ne retombe à 12% en novembre. Les vacances de Noël ont ensuite attiré un peu plus de monde que les semaines précédentes: 338.110 voyageurs ont alors franchi les portes de Brussels Airport, un nombre qui représente tout de même une baisse de 82% par rapport à décembre 2019.

Zone orange dans cette mer rougeâtre, les Îles Canaries ont représenté une destination de choix pour les touristes en manque de soleil. L'Europe et l'Afrique du Nord, sous réserve des restrictions de voyage et de la quarantaine, ont également été particulièrement sollicitées, souvent dans un contexte de visite familiale. Enfin, l'aéroport belge note "un certain nombre de passagers voyageant entre l'Europe et l'Amérique du Nord vers l'Afrique sur le réseau de Brussels Airlines".