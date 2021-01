Open d’Australie: Rafael Nadal a voyagé vers Melbourne sans son coach Carlos Moya

Rafael Nadal tentera de décrocher un 21e sacre record en Grand Chelem lors du prochain Open d’Australie (8-21 février). L’Espagnol devra malgré tout faire sans son habituel coach Carlos Moya. Le vainqueur de Roland-Garros 1998, 44 ans, a décidé de rester chez lui en raison des circonstances particulières liées au coronavirus.

« Après avoir parlé avec Rafa, nous avons décidé que je n’allais pas voyager en Australie avec l’équipe », a écrit mercredi sur Twitter celui qui fait partie de l’encadrement du Taureau de Manacor depuis la fin de l’année 2016. « Je suivrai le tournoi depuis la maison et je resterai avec ma famille, parents et enfants, en raison de la situation délicate que l’Espagne vit actuellement à cause du coronavirus. »

Tous les participants au premier tournoi du Grand Chelem de la saison devront observer deux semaines de quarantaine. Ils ne pourront sortir que cinq heures par jour pour s’entraîner. Nadal, à l’instar de Novak Djokovic, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep et Naomi Osaka, se rendra à Adélaïde pour effectuer sa quarantaine.