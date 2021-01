Fabio Aru participera au championnat du monde de cyclo-cross

Le coureur cycliste italien Fabio Aru participera le 31 janvier au championnat du monde de cyclo-cross à Ostende. Aru, 30 ans, vainqueur du Tour d’Espagne en 2015, dispute des cyclo-cross en préparation de la nouvelle saison sur route. L’Italien a participé aux championnats nationaux à Lecce le week-end dernier, où il a terminé à la dixième place.

« La première course avec ma nouvelle équipe », a écrit Aru sur Instagram. « Le plus important, c’est que je me suis beaucoup amusé, je me suis senti comme un enfant qui fait sa première course. C’est mon sport, c’est ma passion ».

Aru a reçu l’autorisation de sa nouvelle équipe Qhubeka-Assos de poursuivre le cyclo-cross dans les semaines à venir. Ses ambitions à Ostende sont limitées. « Je participe sans ambition et je reprends la route en février. J’observe de près Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock, comment ils se débrouillent sur le terrain ».