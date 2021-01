Des dizaines d’arrestations, cinq blessés et des dégâts après la manifestation pour Ibrahima

La police a procédé à 112 arrestations administratives, dont 30 visées des mineurs, et quatre arrestations judiciaires à la suite de la manifestation pour Ibrahima B., qui a rassemblé environ 500 personnes, mercredi dès 15h00, près du commissariat de la rue de Brabant à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué en soirée Audrey Dereymaeker, la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere). Elle ajoute qu’un manifestant a été pris en charge par les ambulanciers sur la place Liedts. De plus, quatre policiers ont été blessés et transportés à l’hôpital. Le calme a pu être rétabli vers 20h00.

De nombreuses dégradations de mobilier urbain et des feux de poubelles ont été constatés à l’issue du rassemblement. Un début d’incendie a été maîtrisé à l’antenne de police située rue Brichaut, dont la vitre et la porte ont été endommagées. Il y a également eu un feu de poubelle contre la porte de garage d’un commissariat situé rue Nicolay. Au total, six véhicules de police ont été dégradés, dont deux au cours de la manifestation. Un tram et des abris bus ont de plus été dégradés sur la place Liedts. Une pharmacie a subi des dommages rue Gallait, de même que des commerces et véhicules stationnés dans les rues de Brabant et d’Aerschot. Une fenêtre et un container-poubelle ont été cassées à l’école maternelle et primaire Sint-Lukaas située rue Verte.