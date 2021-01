Coupe de Belgique: Liège Basket confirme ses progrès, malgré la défaite face à Alost

Pour Liège, il fallait surtout montrer autre chose que l’écart concédé au Forum et ne plus permettre 48 rebonds et 44 lancers (!) aux Okapis. Bref, le but était de poursuivre sur la bonne lancée de la récente prestation contre Mons en championnat et de faire grandir quelques jeunes autour des cadres de la formation dont Lovre Basic, le meneur croate des Liégeois, dont l’absence de son backup James Potier signait la première apparition sur la feuille de match de Tom Malempré en D1.

Au 0-8 Alostois (Badji), Liège répondait par un 9-0, pour mener 9-8 ! Au repos, 45-47, Liège était dans le match. Ne menant qu’une fois mais égalisant à plusieurs reprises, Liège a fort bien résisté cette fois, cédant de justesse dans le money time après 70-71. C’est notamment la confirmation de Gorgemans scoreur dans un rôle important en créant du danger, libérant ainsi ses équipiers ; la complicité entre Bojovic et Basic ; mais aussi les progrès de Kevin Stilmant que l’on retiendra d’une rencontre aux nombreux enseignements côtés liégeois. Dernier constat avant d’aller à Mons samedi, Liège encaisse beaucoup trop principalement en périphérie, c’est un des chantiers importants de Lionel Bosco qui progressivement prend la main sur son équipe.